Memphis arrêtable, Atlanta surprend San Antonio par Samuel Martin (iDalgo) Qui pourra stopper les Grizzlies ? Ja Morant et ses coéquipiers se sont imposés pour la septième fois consécutive. Cette fois-ci, c'est Cleveland qui en a fait les frais (113-109). C'est le meilleur moyen de consolider leur 8e place à l'Ouest, la première qualificative pour les play-offs car derrière eux, les Spurs calent. Après avoir bien débuté l'année, l'ancienne franchise de Tony Parker concède une deuxième défaite consécutive aux dépens des Hawks d'Atlanta (120-121) pourtant dernier de la conférence Est. De leur côté, les Raptors n'ont pas douté face à Washington (140-111) et empochent un 27e succès cette saison. Désormais dauphin de Milwaukee à l'Est, Miami est solide. Cette nuit, le Heat est venu à bout d'Oklahoma City (108-115). Auteur une nouvelle fois d'une belle performance (35p, 8r, 7p), Luka Doncic a permis aux Mavericks de dominer Portland (120-112). Même constat pour Ben Simmons (20p, 11r, 7p) qui guide parfaitement ses coéquipiers face aux Bulls (100-89). Enfin, Indiani s'impose de justesse devant son public contre Minesota (116-114).

