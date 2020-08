Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mémorial Marco Pantani : Felline s'impose pour la deuxième fois Reuters • 30/08/2020 à 22:12









Mémorial Marco Pantani : Felline s'impose pour la deuxième fois par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'italien Fabio Felline (Astana) a remporté aujourd'hui, et pour la seconde fois dans sa carrière, le mémorial Marco Pantani. Au sprint, il s'est imposé devant le jeune Ethan Hayter (21, Ineos Grenadiers) et Riabushenko (UAE Team Emirates) au terme des 200 kilomètres au programme du jour. Déjà vainqueur de cette course qui rend hommage au champion défunt Marco Pantani en 2012, Felline a remis le couvert sur le tracé vallonné dans la région d'Emilie-Romagne. Au palmarès, il succède à son équipier Lutsenko.

