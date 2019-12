Mémorial des déportations de Marseille : polémique autour de l'absence de noms de déportés

Une inauguration et déjà des polémiques ! Après sept ans de fermeture pour des raisons de travaux et de sécurité, l'ancien Mémorial des camps de la mort, installé dans un blockhaus sanitaire allemand à l'entrée du Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône), a enfin rouvert ses portes jeudi sous le nom de « Mémorial des déportations ». Sur trois étages, il propose un parcours mémoriel gratuit sur les traces des Marseillais victimes du nazisme, avec photos, vidéos, panneaux explicatifs et dix-neuf « parcours de déportation » choisis par un comité scientifique composé d'historiens. En janvier, il devrait être complété par un mur portant les noms des Marseillais déportés en Allemagne, dont la majorité ne sont pas revenus. Une première liste, provisoire, a déjà été placardée à l'intérieur du blockhaus.« Il y a mon nom et celui des membres de ma famille », témoigne Denise Toros-Mater, arrêtée comme juive à 16 ans dans le garage familial en avril 1944 par la police française et déportée à Auschwitz avec son frère ainsi que sa grand-mère, sa mère et son père ancien combattant de 14-18 qui n'en reviendront pas. « Pour la mémoire et pour que cela n'arrive plus, ce type de musée est essentiel », dit-elle.Les déportés au camp de Fréjus «oubliés»La liste de noms de déportés, revendiquée comme incomplète, n'est pas exhaustive et pourra évoluer. Mais des survivants et descendants de la rafle du Vieux-Port du 24 janvier 1943, au cœur des vieux quartiers de la petite Naples, qui seront dynamités par les nazis avec le soutien de Vichy - ce qui a été reconnu comme « crime contre l'Humanité » par la justice française au printemps dernier -, estiment que « la souffrance des 12 000 habitants envoyés dans un camp de Fréjus n'est pas assez mise en avant » et demandent « la reconnaissance de leur déportation ».« Je suis en colère ! Je me suis aperçu que mon père n'était pas dans la ...