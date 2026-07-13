Memebappé : comment internet s'est emparé de Kylian Mbappé

Depuis le début de la Coupe du monde, il est dépeint en dictateur tyrannique sur les réseaux sociaux : en dehors de ses buts, Kylian Mbappé est à nouveau devenu un meme en ligne, générant des détournements à foison à travers le globe. Une capacité à inspirer les internautes en vannes depuis le début de sa carrière, qui raconte aussi l’évolution de l’image du leader de l’équipe de France ces dernières années.

Le 9 juillet dernier, la France entière célébrait, comme en 2022 et en 2018, sa qualification en demi-finales de Coupe du monde. Un moment de communion devenu presque habituel qui, en dehors des drapeaux et des chants d’usage, aura vu un nouvel élément de fête s’ajouter : les costumes de dictateur. Dans les tribunes du Gillette Stadium de Boston, un supporter va ainsi se faire remarquer grimé en despote, avec le nom de Mbappé floqué sur le dos. Au même moment en France, c’est à Nice qu’un autre fan des Bleus fera le tour des réseaux sociaux dans le même accoutrement, droit comme un pic depuis le toit ouvrant de sa Polo Volkswagen.

Si la France – et le monde entier – semble se prendre de passion pour les tyrans, c’est parce qu’elle passe beaucoup trop de temps sur Instagram et TikTok : depuis quelques quelques mois, une blague virale présentant Mbappé comme un dictateur autoritaire auprès de ses coachs et coéquipiers ne cesse de prendre de l’ampleur. À tel point que Didier Deschamps évoquera le sujet deux fois en conférence de presse de cette Coupe du monde, après les matchs contre le Paraguay et le Maroc : « Vous le faites passer pour un dictateur. […] Kylian a une image, pour certains à l’extérieur qui n’est pas du tout la réalité. » …

Tous propos recueillis par BB

Par Brice Bossavie pour SOFOOT.com