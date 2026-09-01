Melvin Bard se rapproche de l’Angleterre

Un Aiglon est sur le point de migrer. Melvin Bard se rapproche sérieusement de la sortie d’après L’Équipe . Plusieurs clubs anglais s’étaient positionnés, dont West Ham et Leeds , et c’est le second cité qui devrait rafler la mise.

Le départ du joueur de 25 ans était conditionné à l’arrivée de Niels Nkounkou en provenance de Francfort, qui doit signer ce mardi avec les Niçois, toujours selon L’Équipe .…

AC pour SOFOOT.com