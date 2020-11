Melody Donchet : "En foot freestyle, il n'y a pas de niveau maximum"

Ce week-end, la championne de foot freestyle a conservé son titre au Red Bull Street Style : un quatrième succès dans la compétition, et un sixième trophée mondial pour l'esthète française. Entretien avec une acrobate passée à côté d'une carrière en foot à onze, qui a appris à jongler à dix-sept ans et a laissé un genou sur la scène d'Incroyable Talent.

Pas du tout ! Je n'ai jamais l'espoir de gagner, je ne me considère pas comme la meilleure freestyleuse, j'ai un gros manque de confiance en moi. Les gens pensent que je vais gagner tous les ans, mais personnellement j'ai vraiment peur. À tel point que depuis une semaine je ne mange plus, j'ai perdu plus de deux kilos. Je dors mal, je suis très stressée avant une compétition, ce week-end j'ai failli abandonner, j'avais mon binôme Andreas avec moi et c'est lui qui m'a soutenue. Je pleure juste avant : là c'était avant la finale, même si ça ne s'est pas vu. Et sur le moment, sur la, je reprends mes esprits et je me donne à fond. Je déteste les compétitions.Je ne fais pas ça pour être jugée, quand j'ai commencé c'était pour faire plaisir aux gens et transmettre ma passion aux jeunes, leur apprendre le freestyle.Je me suis blessée il y a huit mois, aucun médecin n'a trouvé ce que j'avais, je me suis déplacé à Marseille trois jours avant la compétition pour voir un nouveau spécialiste et il m'a dit que j'avais le ménisque du genou droit bloqué depuis huit mois. Il me l'a débloqué, ce qui m'a réduit les douleurs, mais ça n'était pas le top, c'est pour cela que j'avais mis une sorte de patch anesthésiant pendant la compétition. Mais avec l'adrénaline, on ne pense plus à la douleur.C'est ce que je me suis dit quand Red Bull m'a contactée pour remettre mon titre