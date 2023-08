Melissa Plaza : « On n’a pas besoin de hurler pour motiver »

Ancienne joueuse internationale notamment passée par l'OL et Montpellier, Melissa Plaza n'a pas trop aimé la causerie de Hervé Renard devenue virale après la victoire de la France face au Brésil (2-1). Aujourd'hui doctorante en psychosociale, elle s'interroge sur le côté viriliste encore trop souvent présent dans le football.

Pourquoi la vidéo de la causerie de Hervé Renard vous pose problème ?

C’est un discours dans lequel le gars passe son temps à hurler, le ton est tellement fort que l’oreille sature et ça rend le discours plus creux qu’il ne l’est déjà. Donc ça n’a plus aucun effet. On voit ça beaucoup dans le football, malheureusement. C’est ce que je déplore un peu. Quand on regarde les commentaires sur Twitter, tout le monde trouve ça cool de se faire hurler dessus pendant, une demi-heure, 45 minutes… Mais s’il est en capacité de faire ça devant les caméras, il faut imaginer ce qu’il est capable de faire quand la caméra n’est pas là. Il faut imaginer aussi qu’on retrouve ce discours-là pendant la causerie, les entraînements, les matchs… Les gens ne se rendent pas compte que ces attitudes virilistes, cette gestuelle… Parce qu’il y a le ton, mais il y a aussi la gestuelle. Il passe son temps à taper du poing dans sa main, à avoir des gestes extrêmement brusques, etc. Ces gestes-là et ces attitudes virilistes, c’est quelque chose qu’on retrouve quand on le voit à la fin du match s’adresser aux arbitres de manière extrêmement choquante, presque à les menacer, il faut voir que tout ça est un spectre. Il y a un lien entre ces attitudes virilistes qu’il a pendant la causerie et ces attitudes complètement répréhensibles qu’il a à la fin du match avec les arbitres. Et les gens ne semblent pas faire le lien.…

Propos recueillis par Anna Carreau pour SOFOOT.com