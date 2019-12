Mélenchon, Jadot, Faure, Le Pen, Jacob... quels politiques seront dans les manifs ?

Difficile à faire politiquement, l'union des gauches se fera ce jeudi sur le terrain social. De La France Insoumise au parti socialiste, du parti communiste à Europe Ecologie-les Verts en passant par Génération. s, ils battront tous le pavé, avec leur leader en tête de cortège. Chacun de son côté, mais dans une opposition commune à la réforme d'Emmanuel Macron. Fabien Roussel (PCF), Olivier Faure (PS), Yannick Jadot et Julien Bayou (EELV) défileront à Paris tandis que Jean-Luc Mélenchon préférera Marseille, sa ville d'élection. Dans le viseur de tous ces partis : la suppression des régimes spéciaux, viviers électoraux pour la gauche, et le caractère « flou, injuste et inefficace » de la réforme. VIDÉO. Grève du 5 décembre : pourquoi le mouvement s'étend autant ? Pourtant, tous à gauche ne nourrissent pas les mêmes préventions. Le PS est probablement le plus mal à l'aise. La réforme Touraine - du nom de la ministre qui, en 2014, l'avait mise sur les rails - prévoyait en effet un allongement progressif de la durée de cotisation. Olivier Faure qui attend les arbitrages du gouvernement pour présenter sa contre-réforme, insiste néanmoins sur la prise en compte de la pénibilité, l'égalité hommes-femmes dans les salaires et une retraite minimum garantie.Les Insoumis, au contraire, préconisent, un départ dès l'âge 60 ans en cas de carrière complète ainsi qu'un minimum égal au Smic pour les pensions et une contribution des revenus du capital. Les Verts défendent eux aussi le principe de pénibilité et sont favorables à un départ à 62 ans mais en prenant en compte les années d'étude. Prémices d'un futur rapprochement ? Le PCF a proposé un meeting commun de la gauche à Saint-Denis, le 11 décembre, pour avancer « des contre-propositions » sur le financement du système de retraites. Des membres des Verts, de LFI et du PS ont d'ores et déjà confirmé leur participation.Le RN veut élargir sa ...