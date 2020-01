Mélenchon fustige «l'hallucination libérale» de Macron

Une assemblée générale devant la gare, avec les cheminots qui reconduisent la grève, suivie d'une manifestation dans les rues de la ville et pour finir un meeting nocturne dans une salle de sport : ce jeudi à Amiens (Somme) Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin n'ont pas compté leurs heures contre la réforme des retraites. « Nous ne rêvons pas d'être milliardaires, nous rêvons de vivre comme les nôtres. Et cette lutte n'a pas d'autre sens », a tonné le chef de file des Insoumis devant les cheminots en invoquant « le vieux Jaurès ».Veste noire, cravate rouge sur chemise blanche, Jean-Luc Mélenchon n'épargne surtout pas Emmanuel Macron : « Cet homme nous a fait payer cher son hallucination libérale : après le Code du travail, le statut de la fonction publique, les retraites ».François Ruffin enchaîne : « Ce qu'on vit, c'est la queue de comète du libéralisme. Macron est un visage neuf sur des choses très vieilles. »«Il n'y a pas besoin de racketter les gens»Et le député insoumis de la Somme martèle : « On nous dit que le grand problème c'est les 7 milliards de déficit des retraites en 2027. On sent bien que même les ministres n'y croient plus (NDLR : à la réforme des retraites). Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas besoin d'y croire car ils peuvent opérer un passage en force. » François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, lors de la réunion politique à Amiens./LP/Olivier Corsan En se passant la parole à tour de rôle, les deux leaders insoumis enfoncent le clou devant un auditoire conquis d'un demi-millier de personnes. « Le pays est riche comme jamais dans son histoire et il n'y a pas besoin de racketter les gens », tonne Mélenchon. « On apprend dans le même temps qu'on veut repousser la retraite et que le record absolu des dividendes versés aux actionnaires vient d'être battu, c'est indécent. »Raillant les patrons et le gouvernement, Mélenchon termine, tard dans la ...