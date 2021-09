Mélenchon face à Zemmour jeudi, le choc des tribuns

Eric Zemmour lors de la présentation de son livre, le 18 septembre 2021 à Nice ( AFPAFP / Valery HACHE )

Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, deux tribuns à l'opposé du spectre politique, représentant pour l'un la gauche radicale et pour l'autre l'extrême droite identitaire, s'affrontent jeudi soir sur BFMTV, une manière pour chacun de conforter leur présence en vue de la présidentielle.

Le chef de file de la France insoumise, candidat à l'Elysée, souhaite occuper le terrain à gauche, où la socialiste Anne Hidalgo a lancé sa campagne tandis que les écologistes entament le second tour de leur primaire, avec un nouveau débat mercredi soir entre les finalistes Yannick Jadot et Sandrine Rousseau.

Le polémiste, qui ne cache plus ses ambitions présidentielles, entend lui rester présent dans le débat public, même s'il n'est toujours pas candidat pour 2022. Privé d'émission quotidienne sur CNews après la décision du CSA de décompter son temps de parole, il est "candidat au débat" en même temps qu'aux plateaux télévisés pour "imposer" ses thèmes de prédilection que sont l'immigration et l'islam.

"La démocratie c'est la confrontation d'idées", avait-il vanté vendredi à Toulon, où il avait annoncé ce débat d'une heure et demie.

Jean-Luc Mélenchon, avec notamment à ses côtés Adrien Quatennens, député de La France insoumise, à Châteauneuf-sur-Isère, le 29 août 2021 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

M. Mélenchon a dit lundi vivre "comme un combat" ce face-à-face avec Eric Zemmour, qui a été condamné à deux reprises pour provocation à la haine raciale et représente à ses yeux un "lepénisme concentré".

- Pétain -

L'insoumis dénonce la "doctrine" du polémiste, partisan de la théorie complotiste du "grand remplacement" (de la population européenne par une population immigrée qui l'organise, ndlr) qui est le ferment à ses yeux d'une "guerre civile" à venir.

"Ces idées là sont dangereuses" et conduisent "à la violence", affirme M. Mélenchon, qui doit être entendu vendredi au procès de six anciens membres d'un groupuscule d'ultradroite nommé OAS (Organisation des armées sociales) pour des projets d'attaques terroristes, dont un le visait.

Mais son choix d'en découdre avec le polémiste est contesté sur les réseaux sociaux par certains militants de gauche, pour qui cette joute offre une publicité à M. Zemmour.

L'eurodéputé écologiste Yannick Jadot (c) fait une déclaration après les résultats du premier tour de la primaire écologiste, le 19 septembre 2021 à Paris ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Yannick Jadot a vertement critiqué lui aussi ce duel: "Ca s'appelle gratter le buzz" avec pour seul résultat "de donner de la force aux idées choquantes" de l'essayiste d'extrême droite qui consistent à se demander si "Pétain était un résistant" ou s'il faut "interdire des prénoms dans notre pays".

La coordinatrice de Générations, Sophie Taillé-Ponan, regrette que M. Mélenchon "participe malgré lui à cette campagne de communication".

Pourtant, le président du groupe des députés LFI mettait en garde vendredi dans Libération contre le risque de "se laisser enfermer dans des débats puants avec Zemmour et compagnie".

Il a expliqué ensuite qu'il ne voulait "pas passer la campagne à discuter de sécurité et d'immigration" et qu'il souhaitait imposer ses thèmes à lui, comme "le social et l'écologie", qui constitueront "la moitié de l'émission".

- Baudruche -

Jean-Luc Mélenchon, 70 ans, connaît bien Eric Zemmour pour être allé fêter les 50 ans du polémiste en 2008.

Dans les sondages, ils sont dans le même étiage d'intentions de vote, entre 7 et 11%. M. Mélenchon bénéficie du meilleur score à gauche, tandis que M. Zemmour bouscule les candidats présumés de la droite et prend surtout des voix à Marine Le Pen.

Côté préparatifs, on explique dans l'entourage d'Eric Zemmour qu'il "travaille seul" ce débat, "en écoutant les gens". "On a la vérité de notre côté, pas besoin d'inventer grand chose", assure-t-on.

Manuel Bompard, eurodéputé et directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, affirme que le candidat "prépare sérieusement le débat, comme d'habitude", désireux de "dégonfler la baudruche Zemmour" sur "un certain nombres d'inepties et de mensonges".

Les deux bretteurs, qui s'étaient déjà toisés sur RTL en 2014, risquent d'éclipser le débat sur France 2 le même soir, entre la candidate à la primaire de la droite Valérie Pécresse et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui tenteront de se démarquer sur les questions régaliennes.

Selon France Télévisions, confirmant à l'AFP une information du Canard enchaîné, à la place de Valérie Pécresse était au départ prévu... Jean-Luc Mélenchon.

