Mélenchon chez Vencorex dénonce le "baratin sur la souveraineté"

Le leader du parti de gauche radicale La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé mercredi les "contradictions" et "le mépris pour les gens" du gouvernement ainsi que son "baratin sur la souveraineté", lors d'une visite à l'usine chimique Vencorex, menacée depuis des mois de liquidation.

M. Mélenchon a été longuement reçu par des syndicalistes et des représentants du personnel sur le site de la plate-forme du Pont-de-Claix, au sud de Grenoble, principal site de production de ce groupe. Celui-ci est actuellement en redressement judiciaire avec une seule offre de rachat partielle de son activité par le groupe chinois Wanhua, et qui pourrait avoir d'importants effets dominos sur la chimie régionale en cas de fermeture.

"On estime à 5.000 emplois qui pourraient être impactés si Vencorex arrêtait purement et simplement" de produire, lui a expliqué Séverine Dejoux, élue CGT au CSE de Vencorex et représentante des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

Les salariés et les élus locaux sont mobilisés depuis des mois pour réclamer une nationalisation temporaire de Vencorex, mais cette option a été écartée le mois dernier par le Premier ministre François Bayrou, qui a estimé "que l'activité de Vencorex n'est pas viable selon tous les scénarios étudiés".

La CGT a depuis mis sur la table une nouvelle proposition avec la création d'une "société coopérative d'intérêt collectif", a rappelé Mme Dejoux. Ce projet, qui "n'est pas finalisé", a reçu à ce jour le soutien de trois collectivités locales et espère celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a-t-elle indiqué. "Il n'y a que l'Etat que ça n'intéresse pas ?", s'est indigné M. Mélenchon.

"Je pense que le ministre de l'Industrie (Marc Ferracci) ne sait rien du tout de ce qui se passe ici et n'y comprend rien", notamment faute d'être venu sur place, a-t-il critiqué.

"Assez de baratin sur la souveraineté, la réindustrialisation, etc., quand dans le même temps on laisse s'écrouler des pans entiers de la production, et surtout des endroits comme celui-ci", qui fabrique des composants nécessaires au carburant de la fusée Ariane, a déploré le leader insoumis.

"Nous voulons comprendre pourquoi tous ces gens-là ne font rien et nous leur rappelons que dans le temps long, de toutes façons, ils auront des comptes à rendre, et pas qu'électoraux", a-t-il grondé.