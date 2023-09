Meilleurs placements retraite : découvrez les PER primés par Le Revenu en 2023

La sélection du Revenu des 26 meilleurs PER individuels. (© Adobestock)(© Adobestock))

Pour la troisième année consécutive, la rédaction du Revenu décerne un Trophée d’Or aux plans d'épargne retraite (PER) les plus performants dans leur catégorie en 2023. Découvrez la liste complète des 26 contrats primés.

Plus de 7 millions de Français ont déjà souscrit un Plan d’épargne retraite (PER). Pour guider les épargnants qui souhaitent en souscrire un à leur tour - ou en ouvrir un second - , la rédaction du Revenu a sélectionné les meilleurs d’entre eux dans leur catégorie, selon une méthodologie rigoureuse basée sur dix critères techniques et financiers, et leur a attribué un Trophée d’Or.

La cérémonie de remise des Trophées d’Or, présidée par Robert Monteux, fondateur du Revenu, s’est tenue ce jeudi 21 septembre 2023 à Paris devant de nombreux professionnels de l’épargne retraite.

Cette édition 2023 des Trophées d'Or des PER individuels a récompensé 26 contrats répartis dans cinq catégories distinctes :

Trophée d’Or des 8 meilleurs PER des mutuelles :

- Ampli-PER Liberté (Ampli-Mutuelle),

- Macif PER/Multi Horizon Retraite (Mutavie distribué par Macif et Aesio)

- MIF PER Retraite (MIF),

- PER individuel Carac (La Carac)

- PER individuel (UMR distribué par Harmonie Mutuelle)

- PER individuel SMAVie (SMAvie BTP distribué par SMABTP)

- RES Retraite (MACSF)

- Winalto Retraite (Maaf Vie distribué par les agences Maaf).

Trophée d'Or des 2 meilleurs PER individuels des associations d'épargnants