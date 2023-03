Meilleures assurances vie 2022 : 70 contrats sélectionnés par Le Revenu

Découvrez les 70 meilleurs contrats sélectionnés dont 36 d'entre eux ont été récompensés. (© DR)

Pour vous aider à choisir votre assurance vie, Le Revenu analyse chaque année tous les contrats ouverts à la souscription. En 2022, la rédaction a pré-sélectionné les 70 meilleurs contrats du marché et a attribué un Trophée d'Or à 36 d'entre eux. Découvrez la liste exhaustive.

Depuis cinquante ans, l’assurance vie a conquis une place de premier plan dans les placements des Français. En 2022, on dénombre 53 millions de contrats ouverts qui représentent la somme astronomique de près de 1.900 milliards d'euros, selon la fédération France Assureurs.

Et l'offre continue de séduire ! Chaque mois, de nombreux Français ouvrent une assurance vie pour la première fois ou souscrivent un nouveau contrat. En effet, à la différence de certains placements bancaires réglementés (Livret A, PEA, etc.), vous pouvez ouvrir autant d'assurances vie que vous le souhaitez. Et d'ailleurs, 54% des Français assurés sur la vie détiennent deux contrats et plus.

Comment choisir parmi des centaines de propositions

Or, si on compte en France une trentaine de compagnies d'assurance vie actives sur le marché, en revanche, il existe des centaines de contrats d'assurance vie différents élaborés, vendus et gérés par des distributeurs très différents : courtiers, mutuelles, banques, réseaux d'assurance, etc.

Pour les épargnants, choisir une assurance vie peut virer au casse-tête ! Pour les guider, Le Revenu récompense chaque année depuis 1978 les meilleurs contrats d’assurance vie ouverts à la commercialisation.

Le jury présélectionne d'abord 70 contrats selon leur réseau de distribution. Puis, parmi ceux-ci, la