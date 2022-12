Mehdi YZ : " Si un joueur ne respecte pas Marseille, Marseille lui fera payer "

À 28 ans, le rappeur marseillais Mehdi YZ sort Les Affamés, son troisième projet. L'occasion pour cet abonné du Vélodrome de raconter sa passion pour l'OM, ses déplacements rocambolesques à Turin ou à Nice et les raisons pour lesquelles certains joueurs marseillais se font cambrioler.

"À Marseille, il doit y avoir un ou deux supporters du PSG, mais ils ont mal à la tête, il faut leur donner du Doliprane."

Le premier joueur qui m'a marqué, c'est Samir Nasri. Là où j'habitais, dans le 5arrondissement de Marseille, on s'identifiait tous à lui. J'avais acheté ses crampons qui coûtaient vraiment cher, les premiers F50 d'Adidas, en rouge, dans une boutique emblématique de Marseille qui s'appelait L'Univers du foot. J'étais trop content. À l'époque, Nasri, c'était quelqu'un dans les quartiers nord. Il était comme nous et il a tout cassé avec l'OM.Oui, je suis passé par Château-Gombert dans le 13et l'Entente UGA Ardziv, un club d'Arméniens. Mon plus beau match, c'était contre Félix-Pyat, en benjamins. J'avais mis 8 buts. Si mon père n'avait pas été déterminé, on ne serait jamais sorti du stade. Les autres sont tous restés bloqués à l'intérieur. J'ai toujours été fan de l'OM. Quand il y avait Ribéry, Drogba, Batlles qui mettait toujours les plus beaux buts de la saison, Marlet, Niang, Barthez, Carrasso... Y en a eu, hein !C'est obligé ! Chacun aime le foot à un degré différent, mais tout le monde est passionné par l'OM.Il doit y en avoir un ou deux, mais ils ont mal à la tête, il faut leur donner du Doliprane. Quand tu es marseillais, tu es obligé d'aimer l'OM.Je vais régulièrement voir des matchs au Vélodrome, je suis abonné. J'avais aussi fait un déplacement avec les MTP. Ils m'ont accueilli avec mon ami Toufik et nous ont proposé de venir avec eux à Nice, et comme par hasard, ça a été le match le plus bizarre de la saison, avec l'histoire des jets de bouteilles. On était 500 Marseillais, d'après Toufik, mais les Niçois ont quand même essayé de rentrer dans notre tribune. Ils étaient à deux doigts de réussir, heureusement qu'il y avait les CRS, sinon ça allait être…