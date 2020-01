Megxit : pourquoi le départ du Prince Harry et de Meghan était inéluctable

Tous les soirs depuis son adolescence, Sa Majesté Elizabeth II s'assied à son bureau pour écrire son journal intime. Elle ne doit être dérangée sous aucun prétexte. Le carnet possède un petit verrou et seul son secrétaire privé possède un double de la clé. Le journal de la reine d'Angleterre appartient à l'Histoire. Un jour lointain, on apprendra peut-être ce qu'elle lui a confié, le lundi 13 janvier 2020.L'après-midi même, la monarque de 93 ans conviait trois hommes dans la bibliothèque du manoir de Sandringham, demeure privée des Windsor dans l'est du pays. Son fils aîné Charles, ses petits-fils William et Harry. Les deux premiers seront amenés à monter sur le trône. Harry, sixième dans l'ordre de succession (après Charles, William et ses trois enfants), est l'objet de ce conseil de famille extraordinaire.Dehors, les caméras de télévision retransmettent l'événement en direct. Le prince est venu en personne dire à sa grand-mère qu'il quitte « la firme », surnom de la famille Windsor. Le duc de Sussex et son épouse, l'Américaine Meghan Markle, déménagent au Canada avec leur fils et renoncent à leurs engagements royaux. Ils l'ont annoncé sur Instagram, trois jours plus tôt. Sans prévenir personne. C'est sur son iPad que la reine a lu « la déclaration de guerre » de son petit-fils, avant de convoquer le sommet de Sandringham. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) le 18 Janv. 2020 à 10:30 PST Tout au long de son règne de soixante-huit ans, Elizabeth II a dû étouffer le mal de vivre qui touchait, à chaque génération, les numéros 2. Les cadets, « les pièces de rechange ». Margaret, sa sœur adorée, brillante et désœuvrée, dont elle brisa le cœur en lui interdisant d'épouser l'homme qu'elle aimait, un divorcé.Andrew, son deuxième fils, avec ses mauvaises fréquentations, impliqué ...