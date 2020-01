Megxit : Harry perd son titre royal avec «grande tristesse»

C'est une « grande tristesse », mais il n'avait pas « d'autre choix ». Le prince Harry s'est exprimé en ces termes, dimanche soir, après sa décision d'arrêter tout rôle actif au sein de la famille royale britannique et de renoncer à l'utilisation des titres qui vont avec.« La décision que j'ai prise pour ma femme et moi n'a pas été prise à la légère » mais après « des mois de pourparlers, suivant des années de défis », s'est justifié dimanche le duc de Sussex auprès des invités d'un dîner de charité à Londres.Dans cette première prise de parole publique sur le sujet depuis l'annonce de sa mise en retrait, il s'est excusé de ne « pas avoir toujours bien fait les choses », sans préciser lesquelles. « Nous espérions continuer à servir la reine, le Commonwealth (NDLR : une organisation qui ne rassemble quasiment que d'anciennes colonies britanniques) et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n'a pas été possible », a-t-il expliqué.Producteurs pour Netflix ?Harry, 35 ans, et son épouse Meghan, 38 ans, ont révélé le 8 janvier qu'ils souhaitaient prendre leur indépendance financière et s'installer en Amérique du Nord avec leur fils Archie, le tout sans avoir prévenu la grand-mère et le père de Harry, Elizabeth II et le prince Charles.Cette décision a été qualifiée de Megxit, une référence au Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Si le duc et la duchesse de Sussex souhaitaient initialement garder un pied dans la famille royale, la reine les a vite détrompés en annonçant samedi qu'ils devraient renoncer à utiliser « leur titre d'altesse royale, étant donné qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale ».LIRE AUSSI > Harry et Meghan renoncent à leurs titres royaux : 5 questions que pose leur décisionLa presse britannique, qui met cet épisode à la une dans ses éditions de lundi, a mis ...