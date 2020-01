«Megxit» : d'où proviennent les revenus de Meghan et du prince Harry ?

C'est ce lundi que doivent se négocier, entre le prince Harry et la reine Elizabeth II, les termes de ce que l'on nomme désormais le « Megxit ». Le prince et son épouse Meghan ont en effet annoncé, le 8 janvier dernier, renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique. Ils souhaitent entre autres « travailler pour devenir financièrement indépendant ».Car aujourd'hui, les revenus du couple dépendent largement de la couronne britannique. Et il serait très mal vu que Meghan et Harry cessent leurs activités royales, tout en continuant de bénéficier du soutien financier de la royauté. Mais quels sont exactement ces revenus ?6 millions d'euros pour Harry et William en 2019Sur leur site, le duc et la duchesse de Sussex ont détaillé la provenance de leurs revenus. Selon eux, 95 % de ce qu'ils gagnent provient du père de Harry, le prince Charles. Le fils aîné de la reine, prince de Galles et duc de Cornouailles touche des revenus issus des propriétés, actifs et sociétés du duché. Les princes William et Harry en perçoivent une partie, dans la mesure où ils travaillent pour la reine, sous la responsabilité du prince Charles.Selon le rapport annuel sur les dépenses du duché de Cornouailles, 5 millions de livres, soit près de 6 millions d'euros ont été distribués en 2019 aux princes William et Harry et à leurs familles. « On peut supposer que William a touché 4 millions d'euros, et Harry 2 millions d'euros de cette somme », précise Stéphane Bern, spécialiste des têtes couronnées.Une partie du «Sovereign Grant», l'allocation royaleLes 5 % de leurs revenus restant proviennent de l'allocation royale, ou Sovereign Grant, expliquent le duc et la duchesse de Sussex sur leur site. Cette allocation a un fonctionnement tout particulier : chaque année, la reine verse les profits de son patrimoine au Trésor britannique. 15 à 25 % de ces revenus sont ensuite reversés à la reine pour ...