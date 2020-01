Meghan Markle renonce à la nationalité britannique

Meghan Markle continue de rompre les liens avec le Royaume-Uni. Le 8 janvier dernier, elle et le prince Harry annonçaient leur intention de se mettre en retrait de la famille royale. Une situation actée quelques jours plus tard, quand les "Sussex" ont été contraints à renoncer à leur titre d'altesse royale. Désormais, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada que s'inscrit l'avenir des parents d'Archie. Si le pays ne leur tend pas unanimement les bras, Meghan Markle semble, en revanche, vouloir rompre clairement les liens avec le Royaume-Uni. Selon The Sun, elle a mis fin à ses démarches pour devenir une citoyenne du pays. L'histoire d'amour avait pourtant bien commencé. En mai 2018, après son union en mondovision avec le prince Harry, Meghan Markle entame le processus afin d'acquérir la nationalité britannique. Moins de deux ans plus tard, elle y a donc mis un terme. Repartie au Canada, dès le début de la crise qui a secoué Buckingham, elle se serait retrouvée dans une situation particulièrement compliquée pour pouvoir acquérir la citoyenneté en raison d'une législation particulièrement exigeante. Lire aussi Le prince Harry se méfie de « The Crown » Un processus de cinq ansEn effet selon les lois de l'immigration britannique, il faut attendre cinq ans pour obtenir la nationalité. Un laps de temps durant lequel il est nécessaire d'observer à la lettre la législation. En effet, Meghan Markle n'aurait pas eu le droit de passer plus...