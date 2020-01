Meghan, l'épouse du prince Harry, est retournée au Canada

Le « Megxit », une réalité avant le Brexit ? Sans attendre la décision de la Reine sur l'abandon de sa charge princière, l'épouse du prince Harry, Meghan, est retournée au Canada. Elle y a rejoint son fils Archie âgé de 8 mois, selon le Daily Mail, que le prince Harry et elle avaient confié à Jessica Mulroney, la meilleure amie de l'ancienne actrice, à l'issue des six semaines de vacances qu'ils ont passées au Canada.« Je peux confirmer les informations selon lesquelles la duchesse de Sussex est au Canada », a confirmé une porte-parole du couple. Il est question que le prince Harry, sixième dans l'ordre de succession au trône, les rejoigne rapidement, selon le Daily Mail, une fois remplie une obligation à son agenda de jeudi prochain.Mise en retrait «compliquée»Les Sussex ont annoncé mercredi soir qu'ils voulaient vivre une partie de l'année en Amérique du Nord et prendre leur « indépendance financière » en se libérant de leurs obligations royales. Le prince Charles et le prince Harry n'auraient reçu la copie du communiqué que dix minutes avant qu'il soit mis en ligne, semant la panique au sein de « la firme ».Si la famille royale a dit « comprendre » la volonté du couple, elle a averti que cette mise en retrait était « compliquée » et prendrait « du temps ». Depuis, le futur roi de Grande-Bretagne et son héritier seraient à la manœuvre pour tenter de convaincre Harry, sixième dans l'ordre de succession, de revenir sur sa décision, tout du moins de patienter.Les choses semblent pourtant bien enclenchées. Sur leur site Internet, les époux Sussex ont déjà prévu la suite. « Au printemps 2020, le duc et la duchesse de Sussex adopteront une nouvelle approche médiatique pour assurer un accès diversifié et ouvert à leur travail. Cet ajustement sera une approche progressive alors qu'ils s'installent dans la nouvelle normalité de leurs rôles », écrivent-ils.Bataille contre les ...