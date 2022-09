Mega-yachts: des militants d'Attac bloquent le quai des milliardaires à Antibes

Des militants d’Attac bloquent l'accès au célèbre "Quai des milliardaires" du port de plaisance d’Antibes (Alpes-Maritimes) pour dénoncer les "criminels climatiques", le 24 septembre 2022 ( AFP / Valery HACHE )

Des militants d’Attac ont bloqué samedi pendant une heure le célèbre quai des milliardaires du port de plaisance d’Antibes (Alpes-Maritimes) pour dénoncer les "criminels climatiques" que constituent à leurs yeux les "ultra-riches".

Une vingtaine de militants de l'association d’action citoyenne ont fermé le portail qui mène au quai où sont amarrés les navires de superyachting, a constaté un correspondant de l’AFP.

Bravant les intempéries, ils ont déployé des banderoles "Désarmons les criminels climatiques" et "Ne laissons pas les ultra-riches détruire la planète", rebaptisant au passage le quai des milliardaires en "quai des criminels climatiques" avec une fausse plaque de rue.

L’action s’est déroulée dans le calme. Quelques policiers sont seulement venus relever les identités des manifestants, contrairement à la veille où la même association, lors d’une action de protestation au Bourget contre les jets privés, a vu douze de ses militants être placés en garde à vue.

L'action symbolique s’inscrit dans le cadre d’un appel lancé le 15 septembre par Attac pour "désarmer" ceux qu’elle considère comme des "criminels climatiques", propriétaires de jets privés ou de superyachts, et qui a déjà selon elle été signé par 10.000 personnes.

"Il est inadmissible de demander des efforts aux précaires quand on ne fait rien contre les ultra-riches", a justifié Raphaël Radeau, porte-parole d’Attac, une association qui revendique l’interdiction des jets privés et des mega-yachts.

Des militants d’Attac rebaptisent "Quai des criminels climatiques" l'accès au célèbre "Quai des milliardaires" du port de plaisance d’Antibes (Alpes-Maritimes) pour dénoncer les "criminels climatiques", le 24 septembre 2022 ( AFP / Valery HACHE )

Selon les calculs d’Attac, qui s’appuie sur les données du compte Twitter "Yacht CO2 Tracker", l’un des navires amarrés à ce quai des milliardaires a dépensé à lui seul quelque 110.000 litres d e carburant pour une croisière du 27 août au 8 septembre, soit 280 tonnes de CO2.

"Cela correspond à 28 ans d’émissions pour un Français moyen et on nous dit faites pipi sous la douche et tout ira bien", a pointé M. Pradeau. Sur le dernier mois, selon lui, les yachts présents sur ce quai des milliardaires ont cumulé des émissions à hauteur de 4.600 tonnes de CO2.

"Non seulement ces navires sont ultra-polluants mais en plus ils échappent à l’impôt avec des immatriculations dans des paradis fiscaux", a ajouté le porte-parole d’Attac.

Selon ce même compte Twitter, sur le dernier mois, les cinq pavillons les plus représentés dans ce quai des milliardaires sont les îles Caïman, Malte, les îles Marshall, l’île de Man et les îles Cook.

Le port Vauban d’Antibes, qui se présente comme le premier port de plaisance en Méditerranée avec 1.500 postes d’amarrage, en offre 18 pour les superyachts dont la longueur peut atteindre jusqu'à 160 mètres.