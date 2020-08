Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meeting Herculis : un record du monde et des performances de haute-volée à la pelle Reuters • 14/08/2020 à 22:31









Meeting Herculis : un record du monde et des performances de haute-volée à la pelle par Florian Burgaud (iDalgo) Ce vendredi soir, le stade Louis-II de Monaco accueillait le premier vrai meeting estampillé Ligue de Diamant de l'année. Longtemps en sursis, cette réunion athlétique a tout de même pu se tenir sur le tartan flambant neuf de la Principauté. L'Ougaldais Joshua Cheptegei a fêté l'événement en battant le record du monde du 5 000 mètres (12 min 35 sec 36) de la légende éthiopienne Kenenisa Bekele. Pour compléter le feu d'artifice, le Suédois Mundo Duplantis a effacé une barre à 6 mètres en saut à la perche, Noah Lyles a couru le 200 mètres en 19 sec 76, Wilhem Belocian a battu son record sur 110 mètres haies en 13 sec 18 et le Norvégien Karsten Warholm a terminé son 400 mètres haies en 47 sec 10, record du meeting battu et huitième chrono de tous les temps.

