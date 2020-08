Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meeting de Szekesfehervar : Alexandra Tavernier s'impose, Noah Lyles au-dessus des 10 secondes Reuters • 19/08/2020 à 19:30









Meeting de Szekesfehervar : Alexandra Tavernier s'impose, Noah Lyles au-dessus des 10 secondes par Florian Burgaud (iDalgo) Ce merdredi après-midi, un meeting au plateau de grande qualité était organisé en Hongrie, à Szekesfehervar, dans le cadre du Continental Tour. Sur la piste magyare, Noah Lyles s'est essayé sur la ligne droite : pour sa dernière sortie officielle de la saison sur la distance reine, il s'impose en 10 sec 05. Quelques minutes plus tard, il remportait le 200 mètres, son épreuve de prédilection, en 20 sec 13. La Française Alexandra Tavernier, lanceuse de marteau qui a battu son record de France juste après le confinement, s'impose avec un jet lancé à 73,09 mètres. Wilhem Belocian, très en forme à Monaco le week-end dernier, confirme en terminant quatrième du 110 mètres haies en 13 sec 34. Par ailleurs, le concours de triple saut a été de très haute tenue : le Burkinabé Hugues Fabrice Zango, élève de Teddy Tamgho, s'impose à 17,43 mètres (MPM) devant Christian Taylor (17,34 m) et Pedro Pablo Pichardo (17,28 m). Le Français Jean-Marc Pontvianne (16,42 m) termine septième. Sur la longueur, la prodige tricolore Yanis David, 22 ans, bat sa meilleure performance de la saison avec 6,45 mètres. Enfin, sur le 600 mètres, l'Américain Donovan Brazier (1 min 15 sec 07) a largement échoué dans sa quête de record du monde.

