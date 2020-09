Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meeting de Bruxelles : quatre records du monde et Duplantis tout proche de déloger Bubka Reuters • 04/09/2020 à 23:49









Meeting de Bruxelles : quatre records du monde et Duplantis tout proche de déloger Bubka par Florian Burgaud (iDalgo) Le Memorial Van Damme 2020, disputé dans un stade Roi Beaudouin vide de tout spectateur en raison de la crise du coronavirus et dans le cadre de la prestigieuse Ligue de Diamant, a été d'un niveau exceptionnel. D'abord, le perchiste Suédois Mondo Duplantis, deux jours après avoir effacé une barre à 6,07 m à Lausanne, a tenté, sans succès, par trois fois de battre les 6,14 m de Sergueï Bubka, record du monde en plein air. C'est plutôt sur le tartan et la piste de 400 mètres belge que des records du monde sont tombés ce vendredi soir : la Néerlandaise Sifan Hassan a battu le record de l'heure en parcourant 18,930 km le temps d'un tour d'horloge et le Britannique Mo Farah, qui revenait sur la piste pour la première fois depuis de nombreuses années, 21,330, battant la distance référence de la légende éthiopienne Haile Gebreselassie (21,285 km). Au passage, le Belge Bashir Abdi a battu le record du monde du 20 000 mètres en 56 min 20 sec 02. Par ailleurs, Anne Zegre (13 sec 21) remporte le 100 m haies, Rani Rosius (11 sec 43) le 100 m devant la Française Carolle Zahi (11 sec 56), Jakob Ingebrigtsen (3 min 30 sec 69) le 1 500 m et Faith Kipyegon (2 min 29 sec 92) le 1 000 mètres. Le prochain meeting de Ligue de Diamant aura lieu le 17 septembre à Rome... où Armand Duplantis est déjà annoncé.

