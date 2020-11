Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Medvedev bat Zverev et prend une option Reuters • 16/11/2020 à 23:02









Medvedev bat Zverev et prend une option par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi soir se déroulait le deuxième match du groupe Tokyo 1970 pour le Master de Londres entre Daniil Medvedev et Alexander Zverev. C'est le quatrième mondial qui est venu à bout de l'allemand en deux manches (6-3/6-4). Le Russe a été plus solide et régulier à l'échange alors que l'Allemand n'aura jamais réussi à se régler complètement au service. Medvedev prend la deuxième place de ce groupe après la victoire de Djokovic plus tôt dans la journée. Les deux premiers du groupe vont s'affronter mercredi alors que Zverev affrontera Schwartzmann. Demain Nadal affrontera Thiem à 15h alors que Rublev affrontera Tsitsipas à 21h.

