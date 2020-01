Méditerranée : près de 500 migrants secourus attendent d'être accueillis dans un port sûr

Près de 500 migrants secourus par deux navires humanitaires en Méditerranée, au large des côtes libyennes, étaient dans l'attente lundi d'un port sûr, à Malte ou en Italie, où ils pourraient finalement débarquer.La majeure partie de ces migrants, 407, se trouvait à bord de l'Ocean Viking, un navire humanitaire affrété par SOS Méditerranée en partenariat avec Médecins sans frontières (MSF), tandis que 78 étaient sur le navire Alan Kurdi de l'ONG allemande Sea Eye.« Il y actuellement 407 hommes, femmes (12 enceintes) et enfants à bord de l'Ocean Viking. Ils déclarent avoir fui une situation qui s'empirait en Libye, malgré les conditions hivernales. Avec le mauvais temps prévu, ils ont besoin d'un lieu sûr où débarquer au plus vite », écrit l'ONG française sur Twitter en insistant sur l'urgence. "Il y actuellement 407 hommes, femmes (12 enceintes) et enfants à bord de l'#OceanViking. Ils déclarent avoir fui une situation qui s'empirait en Libye, malgré les conditions hivernales. Avec le mauvais temps prévu, ils ont besoin d'un lieu sûr où débarquer au plus vite." (1/3) pic.twitter.com/mfA5eEKMcd-- SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) January 27, 2020 « Nous avons eu des journées chargées [...] avec de nombreuses embarcations en détresse ce week-end, en dépit de l'hiver », explique Aloys Vimard, coordinateur de MSF à bord de l'Ocean Viking. "Tous ces sauvetages se sont déroulés de nuit dans des conditions très difficiles. Alors que l'Europe dormait, les embarcations trouvées étaient surchargées, sur le point de chavirer ou se briser après des heures passées en mer sans assistance"F. Penard @SOSMedIntl Dir. Ops (3/3) pic.twitter.com/ICFDWhUJlv-- SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) January 27, 2020 L'Alan Kurdi a participé pour sa part à deux opérations de secours, avec un total de 78 personnes désormais à bord.Depuis l'été 2018, succédant à l'Italie ...