Medina présente ses excuses à la suite de ses propos concernant Mbappé

On ne peut plus rien dire, de toute façon.

Facundo Medina (23 ans) a présenté ses excuses à la suite de ses propos jugés « menaçants » au sujet de Kylian Mbappé. Avant le face-à-face décisif entre le PSG et le RCL ce samedi, le défenseur argentin avait prévenu que l’attaquant parisien finirait dans une ambulance si ce dernier parvenait à lui échapper. C’est sur son compte Instagram que le Lensois s’est expliqué : « Je voulais clarifier les déclarations que j’ai tenues dans une émission en Argentine : il s’agissait d’un commentaire fait en plaisantant et sorti de son contexte, qui n’était évidemment pas approprié. Je n’agirai jamais de cette façon avec un collègue, encore moins quelqu’un que je respecte, car cela ne reflète pas mes valeurs en tant que personne et professionnel. Mes plus sincères excuses pour ce malentendu. » …

MLM pour SOFOOT.com