Medina estime avoir joué « 26 matchs de merde » à l'OM

Et les gros mots Facundo ! Régulièrement titulaire au Bayer Leverkusen en ce début de saison, Facundo Medina affrontera son ancien club, l’Olympique de Marseille où il évoluait la saison dernière, jeudi prochain en Ligue Europa. Avant ses retrouvailles, le défenseur argentin a dressé le bilan de son passage insignifiant à l’OM dans une interview à Canal+.

« Je n’ai rien fait »

Questionné sur son nombre de matchs disputés avec les Phocéens, l’amnésique Medina a déclaré : « Je ne sais pas. » Le journaliste de la chaîne cryptée lui a alors précisé « 26. » « 26 matchs de merde » , a-t-il rétorqué immédiatement avant d’assurer avec honnêteté : « Je n’ai rien fait. » Malgré ce bilan peu élogieux, Facundo Medina juge ces retrouvailles « plutôt spéciales » et se dit « excité » à l’idée de « revoir des coéquipiers et des amis.» …

MBC pour SOFOOT.com