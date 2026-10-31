 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Medina estime avoir joué « 26 matchs de merde » à l'OM
information fournie par So Foot 31/10/2026 à 12:41

Ajouter Boursorama à vos sources

Medina estime avoir joué « 26 matchs de merde » à l'OM

Medina estime avoir joué « 26 matchs de merde » à l'OM

Et les gros mots Facundo ! Régulièrement titulaire au Bayer Leverkusen en ce début de saison, Facundo Medina affrontera son ancien club, l’Olympique de Marseille où il évoluait la saison dernière, jeudi prochain en Ligue Europa. Avant ses retrouvailles, le défenseur argentin a dressé le bilan de son passage insignifiant à l’OM dans une interview à Canal+.

« Je n’ai rien fait »

Questionné sur son nombre de matchs disputés avec les Phocéens, l’amnésique Medina a déclaré : « Je ne sais pas. » Le journaliste de la chaîne cryptée lui a alors précisé « 26. » « 26 matchs de merde » , a-t-il rétorqué immédiatement avant d’assurer avec honnêteté : « Je n’ai rien fait. » Malgré ce bilan peu élogieux, Facundo Medina juge ces retrouvailles « plutôt spéciales » et se dit « excité » à l’idée de « revoir des coéquipiers et des amis.»

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Thierno Barry prend la parole après son cambriolage
    Thierno Barry prend la parole après son cambriolage
    information fournie par So Foot 31.10.2026 12:58 

    Pour une fois qu’un footballeur ouvrait ses portes au grand public… Buteur et passeur jeudi soir contre Newcastle, Thierno Barry a vu sa maison cambriolée pendant la rencontre. Quelques heures après cet accident, l’attaquant français d’Everton a réagi. « Au vu ... Lire la suite

  • Emiliano Martínez préfère la France 2022 à l'Espagne 2026
    Emiliano Martínez préfère la France 2022 à l'Espagne 2026
    information fournie par So Foot 31.10.2026 12:19 

    Emiliano Martínez a le seum, épisode 2345. Invité de l’émission Los Edul , le gardien argentin a d’abord affirmé qu’il avait joué toute la dernière Coupe du monde avec un doigt cassé. « Les médecins ont posé une attelle sur mon doigt, et j’ai pu m’entraîner les ... Lire la suite

  • Le Paraguay a placé Kylian Mbappé en tête du Ballon d’or
    Le Paraguay a placé Kylian Mbappé en tête du Ballon d’or
    information fournie par So Foot 31.10.2026 11:44 

    Une carte postale pour les remercier ? 28 points, c’est l’infime écart entre Harry Kane et Kylian Mbappé au Ballon d’or. Deuxième de la distinction individuelle suprême, l’attaquant du Real Madrid a pu compter sur le soutien de 23 votants qui ont décidé de le mettre ... Lire la suite

  • Le PSG enchaîne une 9e victoire consécutive grâce à un triplé d’Achraf Hakimi
    Le PSG enchaîne une 9e victoire consécutive grâce à un triplé d’Achraf Hakimi
    information fournie par France 24 31.10.2026 11:20 

    Soir de gala au Havre pour le PSG. En ouverture de la 9e journée de Ligue 1, les Parisiens ont écrasé Le Havre au stade Océane grâce à un Achraf Hakimi omniprésent (5-1). Auteur d’un triplé et de deux passes décisives, le Marocain a été décisif sur l’ensemble des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank