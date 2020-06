Médicaments : produire tout en France, un rêve "chimérique", selon un représentant du secteur

Il est impossible de relocaliser l'ensemble de la production de médicaments en France, prévient Frédéric Collet, le président du Leem, la fédération des entreprises du médicament. En cause, les taxes, avant tout. Interview.

Des médicaments à Gien, le 21 mars 2018. ( AFP / GERARD JULIEN )

La question des pénuries de médicaments s'est posée plus que jamais durant la crise sanitaire. Quelles seraient les solutions selon vous?

"On ne peut pas tout produire, il faut sortir du rêve un peu chimérique. Mais il faut répondre à cette question: quels sont les produits sur lesquels nous avons besoin d'être indépendants. Cela peut être des produits innovants, ou cela peut être des produits matures, comme les antibiotiques ou les curares. Et puis il s'agit d'un périmètre européen. Il faut que nous soyons en mesure d'assurer un suivi dans le cadre d'une politique européenne de santé qui puisse être un peu plus musclée, pour assurer cette forme d'indépendance que l'on définirait ensemble.

Ensuite, pour assurer l'indépendance, il faut de l'attractivité. Pour attirer les investisseurs, il faut de la visibilité sur 5 à 10 ans, que les entrepreneurs puissent comprendre dans quel cadre ils s'engagent.

Enfin, il faut une vraie politique de filière. On doit considérer l'ensemble de la chaîne. Se soucier de l'attractivité en terme de recherche, de développement, d'accès au marché... Il y a une énorme tentation aujourd'hui à simplifier en disant que l'indépendance sanitaire, c'est la fabrication du médicament. Mais il y a la question de l'attractivité et de la compétitivité."

Justement, vous dites que la France a perdu de son attractivité, pourquoi ?

R: En France, il y a une inventivité en matière de taxes qui est inégalée, le taux de prélèvements obligatoires est très haut avec un record de taxes sectorielles. Nous étions entre 1995 et 2008 le premier fabricant européen de médicaments, et nous sommes aujourd'hui le quatrième. En 2019, sur une soixantaine d'autorisations de mises sur le marché délivrées en Europe, seules cinq ont été produites en France, contre une vingtaine en Allemagne. Nous avons de fait perdu de l'attractivité et de la compétitivité.

Sur l'indépendance sanitaire, la question est de rendre les médicaments matures compétitifs par rapport à des pays comme l'Inde et la Chine. 75% des entreprises membres du Leem ont moins de 50 salariés, et ce sont ces entreprises-là qui fabriquent ces médicaments matures. Donc si nous voulons préserver de l'indépendance, il faut des mesures fiscales, et aussi des mesures de soutenabilité en matière de prix, car ces médicaments-là sont soumis à d'importantes pressions en terme de prix.

Le secteur pharmaceutique n'a pas toujours une bonne image en France, avec une défiance vis-à-vis des vaccins, y compris d'un vaccin anti-Covid. Comment l'expliquez-vous ?

R: J'ai parfaitement conscience que c'est notre talon d'Achille. Nous avons fait une enquête, qui montre une légère inflexion positive de l'opinion sur notre secteur. Mais le sujet sur lequel nous devons continuer à travailler est la transparence, la façon dont on explique, sans polémiquer.

La recherche est assurée par les entreprises du médicament essentiellement. Or aujourd'hui on ne parle que des trains qui rentrent en gare, des médicaments qui arrivent après 10 ans de recherche. On oublie tous les efforts et les investissements colossaux avant cela. Dans le domaine d'Alzheimer par exemple, plus de 500 projets ont été menés, et aujourd'hui seule une douzaine est encore en cours. Ce sont des efforts longs, assumés par les entreprises, qui font partie du risque. On ne fait pas rentrer tous les trains en gare, il y en a beaucoup qui se perdent.