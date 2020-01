Mediator : Servier accusé de double discours

Le 11 décembre dernier, Hervé Témime avait créé la surprise en présentant solennellement les excuses du groupe Servier à l'une des victimes du Mediator, un coupe-faim toxique que le laboratoire pharmaceutique a commercialisé pendant plus de trente ans en le présentant comme un médicament contre le diabète. L'avocat personnel de Jacques Servier, qui continue de représenter le groupe fondé par cet ancien pharmacien décédé en avril 2014, avait demandé pardon à Cathy Kolozsvari, devant le tribunal correctionnel de Paris.Face à cette femme de 70 ans, qui exposait à la barre les graves problèmes de santé contractés après avoir consommé du Mediator pendant neuf ans et pris, précédemment, un autre produit dangereux des laboratoires Servier : l'Isoméride, retiré du marché en 1997, les regrets formulés au nom de l'accusé semblaient signifier une reconnaissance des fautes commises par les mis en cause.Lire aussi Quand et comment a été « inventé » le MediatorRéduire les indemnisationsÀ l'heure où reprend le procès du groupe pharmaceutique, de quelques-uns de ses dirigeants, mais aussi de l'Agence du médicament et d'une poignée d'experts qui ont contribué à mettre sur le marché ce dérivé d'amphétamine accusé d'avoir tué autour de 2 000 personnes, plusieurs associations d'usagers, de patients et de victimes de cette molécule dénoncent publiquement le double discours du groupe Servier. France Association Santé qui...