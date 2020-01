Mediator : comment le groupe Servier s'occupe (vraiment) des victimes

Le 6 janvier dernier, sept associations ont publié un communiqué dénonçant le « double discours » du groupe Servier, qui comparaît depuis le 23 septembre 2019 devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre du procès dit du Mediator. Alors que plusieurs cadres du laboratoire pharmaceutique, Jean-Philippe Seta (son ex-numéro deux) et Olivier Laureau (son actuel PDG) notamment, ont exprimé des regrets face aux victimes de ce produit toxique, présenté pendant trente ans comme un médicament antidiabétique, les signataires de ce document estiment que « ce sont [?] des larmes de crocodile qui sont versées tandis que, parallèlement à la tenue du procès, se poursuivent sans relâche contestations, minimisations et insinuations diverses de la part de la firme face aux demandes légitimes de réparation formulées par des milliers de victimes de ce coupe-faim mortel ».Lire aussi : Servier accusé de double discours.Cette prise de parole n'a pas manqué de faire réagir le groupe pharmaceutique. Ce dernier a ainsi adressé une forme de « droit de réponse » aux associations et aux médias qui avaient relayé cette tribune. On y lit que « les laboratoires Servier ne peuvent accepter cette accusation de double langage. Les patients sont et ont toujours été la priorité des laboratoires Servier, qui mettent tout en ?uvre pour indemniser les patients qui ont souffert des effets indésirables liés à Mediator. À aucun moment les...