Mediapro, Téléfoot et la Ligue 1 : la révolte des consommateurs ?

Voilà, le dirigeant espagnol Jaume Roures l'a annoncé mercredi : Mediapro se maintient en France. Pour l'instant, il ne paye pas donc, mais il reste. Et s'il était grand temps que le consommateur se rebiffe ?

Le football est sauvé... mais jusqu'à quand ?

Durant une conférence de presse d'une heure, calquée sur les grandes stratégies à suivre en communication de crise, Jaume Roures a cumulé les poncifs.. Méthode Coué ou aveuglement irrationnel, toujours est-il que de nombreuses questions subsistent.Jusqu'à quel point le groupe sino-espagnol va-t-il tenir ? Il doit déjà 172 millions d'euros à la Ligue à la suite de l'absence du second versement d'octobre et alerte, parce qu'une procédure judiciaire est en cours, que le troisième, prévu en décembre et estimé à 150 millions d'euros, n'aura pas lieu. Concrètement, la LFP et les clubs français vont vivre à crédit jusqu'à cette date... voire sur toute la saison. Ils ont ainsi obtenu un deuxième prêt, via une banque britannique, d'une valeur de 112 millions d'euros qui pourrait monter à 300 millions d'euros, après avoir dû intégrer un prêt garanti par l'État (PGE) à leur comptabilité. Mais ce second prêt est garanti par la promesse que Mediapro paiera plus tard, un jour ou l'autre, ce qu'il doit. En gros, le football tient parce que son débiteur lui a assuré des fondsà partir d'un modèle non rentable et avec l'aide d'actionnaires non solvables. On continue comme ça ? Pour citer Arnaud Simon, directeur fondateur d'In&Out Stories et spécialiste de l'économie des médias,Certes, la Ligue a corrigé la situation, a pansé la plaie béante du football et a assuré de la trésorerie aux équipes déficitaires. Mais elle n'est absolument pas guérie. Sa situation reste totalement incertaine et inquiétante. Un simple grain de sable dans les rouages suffirait à faire s'écrouler tout l'édifice.