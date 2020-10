Mediapro : chronique d'une chute annoncée

Le football français est au bord de l'éclatement. Après la demande de report d'un versement de 172 millions d'euros par le principal diffuseur, Médiapro, ainsi qu'une renégociation du contrat, les clubs sont inquiets et à deux doigts de la faillite. Mais comment en est-on arrivé là ?



Mediapro et le précédent italien

La Ligue 1 avait réussi à passer le confinement et la crise du coronavirus sans heurt trop violent, sans faillite ou licenciement dans le milieu. Malgré l'arrêt de la saison 2019-2020 et des pertes estimées à 300 millions d'euros, les clubs avaient tenu et comptaient largement sur la fameuse manne des droits TV, soit 1,153 milliard d'euros, soit une augmentation de 60%. Ces droits, payés à 80% par le nouveau diffuseur, Médiapro, via sa nouvelle chaîne, représentent plus de 55% des revenus des clubs pro, en moyenne et sans compter les recettes de trading. Les toucher est donc d'une importance primordiale. C'est même une nécessité absolue: toute l'économie du football s'est construite autour de ces droits, les spécialistes parlent de "télé-dépendance". Il faut qu'ils soient versés, qu'ils soient touchés, pour assurer la pérennité du système.Pourtant,, rien de tout cela ne s'est passé comme prévu. Alors que la saison dernière avait été arrêtée plus rapidement, alors que la France avait été le seul grand championnat à ne pas reprendre, dans le but, entre autres, de respecter le nouveau contrat Médiapro, le président du groupe sino-espagnol Jaume Roures a tout bloqué. Le deuxième versement, prévu le 6 octobre, d'une valeur de 172 millions d'euros, ne sera pas versé. Pire encore, Roures veut renégocier le prix à la baisse, mettant en avant la conjoncture économique désastreuse, avec la fermeture des bars et la chute des revenus publicitaires, et en argumentant que le prix payé en 2018 n'a plus la même équivalence aujourd'hui, avec des stades vides et des matchs reportés. Mais comment en est-on arrivé là ? Qui est responsable ? Spoiler : le Covid-19 a bon dos mais il n'est pas le seul coupable.Il faut revenir au début de l'année 2018 pour entendre, une première fois, parler du groupe Médiapro. Et pas forcément pour de bonnes raisons. Alors que jusqu'ici, l'entreprise était surtout implantée en Espagne, chargée de la diffusion des droits nationaux et internationaux de la Liga, elle venait de remporter les enchères concernant la Série A italienne, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com