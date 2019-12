So Foot • 13/12/2019 à 14:30

Mediapro-Canal : deux prétendants pour un seul trône

Alors que Mediapro a précisé ce jeudi aux patrons de clubs de Ligue 1 son futur projet de chaîne pour diffuser le championnat de France, le groupe espagnol semble fragilisé par la contre-attaque d'envergure opérée par Canal + ces derniers mois. La chaîne du groupe Vivendi vient de récupérer 76 matchs de l'élite française dans son escarcelle, comme d'acquérir les deux affiches les plus prestigieuses de la C1 par journée, sur la période 2021-2024. Voilà qui augure une baston d'envergure entre deux géants médiatiques qui ont misé énormément sur un sport, le football, qui ne rapporte pas toujours autant qu'il ne coûte...



Le tournant des droits de la C1

Un mystère nommé Mediapro

" A la sortie de la présentation que Mediapro vient d'effectuer auprès des présidents de clubs lors de l'assemblée générale de la LFP ce jeudi, Julien Bergeaud, le directeur général du groupe espagnol en France, se veut rassurant. Son nouvel employeur est venu démontrer aux gros poissons du foot hexagonal qu'il avait les épaules pour faire de la Ligue 1 une affaire qui roule, télévisuellement parlant. Pari gagné, à en croire Noël Le Graët, pour qui "" Derrière le voile optimiste des discours des uns et des autres, les impitoyables réalités du marché ont pourtant rattrapé Mediapro : à la mi-décembre, le nouvel entrant sur le marché des droits TV du foot français n'a que la Ligue 1 à proposer à ses futurs téléspectateurs, pour les saisons à venir.Mediapro aura pourtant bien tenté de diversifier son offre. Mais la firme du Catalan Jaume Roures s'est prise en pleine poire la concurrence, notamment celle de Canal. Chauffé à blanc après avoir vu dans un premier temps les droits de la Ligue 1 lui passer sous le nez, la chaîne du groupe Vivendi s'est partagée avec beIN les droits de la C1 de 2021 à 2024, moyennant la somme record de 375 millions d'euros : Canal aura les deux grosses affiches, du mardi et du mercredi, tandis que beIN Sports aura le reste des rencontres. Et Mediapro dans tout ça ? La chaîne espagnole a comme l'impression de s'être fait légèrement entubée par la concurrence.