Medhi Benatia, agent pas si secret

Nouveau conseiller sportif de l’OM, Medhi Benatia doit aussi composer avec un statut d’agent de joueurs pas vraiment lisible.

La carrière de dirigeant de Medhi Benatia ne pouvait pas être plus stimulante. Pour ses premiers pas en costume trois-pièces, le défenseur a en effet choisi d’intégrer l’organigramme de l’Olympique de Marseille. Du moins, pas officiellement, puisqu’il n’est nommé qu’en tant que « conseiller sportif » du président Pablo Longoria selon le communiqué officiel du club. Problème : l’OM est en crise institutionnelle, sportive aussi depuis l’automne dernier, et ne semble donc pas offrir le meilleur cadre d’initiation à un néophyte. Autre problème : Medhi Benatia doit composer avec un rôle d’agent de joueurs qui ne dit pas son nom.

Le boxon de Marseille

Si l’arrivée de Medhi Benatia était attendue depuis plusieurs semaines, lui qui s’affichait notamment dans les tribunes VIP de la Meinau lors du nul entre Strasbourg et l’OM (1-1), elle constitue une surprise certaine pour les supporters du club. Pas étonnant, puisque l’ancien international marocain ne dispose d’aucune expérience à ce niveau. Il faut dire que depuis le remue-ménage du mois de septembre, voyant certains cadres ultras s’en prendre aux dirigeants, Marcelino démissionner et Pablo Longoria frôler le burn-out, plus rien ne semble limpide. Et malgré le soutien de Frank McCourt, l’Espagnol a eu bien du mal à rassurer son entourage, reconnaissant ouvertement les sérieuses difficultés qui attendaient le club.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com