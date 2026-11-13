 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Medhi Benatia accuse Pablo Longoria de lui avoir menti à l'OM
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 18:16

Ajouter Boursorama à vos sources

Medhi Benatia accuse Pablo Longoria de lui avoir menti à l'OM

Medhi Benatia accuse Pablo Longoria de lui avoir menti à l'OM

Les règlements de compte, ce n’est jamais fini. Surtout après une saison ratée de l’OM. Dans un extrait de Menu Latour, le nouveau programme diffusé ce vendredi soir sur Canal+, dévoilé par L’Equipe , l’ancien directeur sportif marseillais Medhi Benatia reproche à Pablo Longoria de lui avoir menti sur l’état des finances olympiennes la saison dernière.

Benatia toujours remonté contre Longoria

Alors qu’il avait déjà tapé sur son ancien club en août dernier dans France Football , le Marocain en remet une couche . Dans cette très courte séquence, le désormais consultant pour la chaîne cryptée est relancé sur le mercato d’hiver et évoque une conversation lunaire avec Roberto De Zerbi, à l’époque coach de l’OM : « Le coach, il pensait qu’au mois de janvier on allait avoir 30 millions d’euros pour recruter, pour prendre un top mec devant. Quand je lui dis : ‘Coach, t’as pas compris, il faut qu’on fasse 35 millions d’euros !’ . Il me dit : ‘Quoi ? Mais ce n’est pas ce qu’on m’a dit ! ‘. Bah non, moi non plus ! »

AP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'anecdote très émouvante sur la disparition du gardien allemand Robert Enke
    L'anecdote très émouvante sur la disparition du gardien allemand Robert Enke
    information fournie par So Foot 13.11.2026 18:04 

    Rentrons, il pleut des cordes. Teresa Enke, la veuve de l’ancien gardien allemand Robert Enke décédé par suicide en 2009, s’est récemment confiée dans le podcast « Wie geht’s? » (Comment ça va ?) tenu par Robin Gosens, sur la perte de son mari. Dans cette émission ... Lire la suite

  • C'est la fête à Bordeaux : les Girondins sont officiellement libérés de Gérard Lopez
    C'est la fête à Bordeaux : les Girondins sont officiellement libérés de Gérard Lopez
    information fournie par So Foot 13.11.2026 17:32 

    Les mauvaises choses ont aussi une fin. Ce vendredi, le club des Girondins de Bordeaux a sûrement reçu la meilleure nouvelle de ses dernières années. Le plan de redressement financier (modifié) a officiellement été validé par le tribunal de commerce de la ville, ... Lire la suite

  • Lionel Messi déjà de retour en Argentine
    Lionel Messi déjà de retour en Argentine
    information fournie par So Foot 13.11.2026 17:29 

    Un (vrai) dernier tour de piste ? Dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier, Lionel Messi faisait ses adieux à l’ Albiceleste lors d’un match amical face au Bénin dont l’issue restera anecdotique face à l’ampleur de l’émotion qui s’était emparée du Monumental, l’antre ... Lire la suite

  • Boxe : Imane Khelif va faire ses débuts professionnels à Paris
    Boxe : Imane Khelif va faire ses débuts professionnels à Paris
    information fournie par AFP Video 13.11.2026 17:19 

    Elle n'a plus combattu depuis sa médaille d'or à Paris-2024 : la boxeuse algérienne Imane Khelif fera son retour sur le ring le 15 décembre à Paris pour son premier combat parmi les professionnels, avec la ceinture mondiale en ligne de mire.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank