Medhi Benatia accuse Pablo Longoria de lui avoir menti à l'OM

Les règlements de compte, ce n’est jamais fini. Surtout après une saison ratée de l’OM. Dans un extrait de Menu Latour, le nouveau programme diffusé ce vendredi soir sur Canal+, dévoilé par L’Equipe , l’ancien directeur sportif marseillais Medhi Benatia reproche à Pablo Longoria de lui avoir menti sur l’état des finances olympiennes la saison dernière.

Benatia toujours remonté contre Longoria

Alors qu’il avait déjà tapé sur son ancien club en août dernier dans France Football , le Marocain en remet une couche . Dans cette très courte séquence, le désormais consultant pour la chaîne cryptée est relancé sur le mercato d’hiver et évoque une conversation lunaire avec Roberto De Zerbi, à l’époque coach de l’OM : « Le coach, il pensait qu’au mois de janvier on allait avoir 30 millions d’euros pour recruter, pour prendre un top mec devant. Quand je lui dis : ‘Coach, t’as pas compris, il faut qu’on fasse 35 millions d’euros !’ . Il me dit : ‘Quoi ? Mais ce n’est pas ce qu’on m’a dit ! ‘. Bah non, moi non plus ! » …

AP pour SOFOOT.com