Medhi Benatia à l'OM, un adieu et des leçons

Pendant près de 25 minutes, après la victoire de Marseille contre Rennes, Medhi Benatia s'est présenté de la presse et a fait du Medhi Benatia. Il a fait le bilan, allumé les joueurs, parlé de Roberto De Zerbi et regretté le grand gâchis de cette saison. Son successeur, qui doit être Grégory Lorenzi, peut en tirer des leçons.

Il était 00h09 quand Medhi Benatia s’est pointé dans une zone mixte qui avait été prévenue de son arrivée, ce dimanche soir au Vélodrome. L’horloge affichait 00h32 quand le désormais ex-directeur du football de l’OM a quitté les micros avec un clin d’œil en même temps qu’il quittait, trois mois après avoir posé sa démission, son costume de dirigeant de Marseille. En un peu moins de 25 minutes, l’ancien défenseur a été le moulin à paroles qu’il aime être et qu’il avait déjà été à Lorient, il y a un mois tout pile. Il a fait son bilan, un peu, il a lancé quelques piques, beaucoup, et son discours a surtout rappelé à quel point son destin phocéen était intimement lié à Roberto De Zerbi. Il a livré ses vérités, ses sentiments, ses frustrations et c’est un peu toute la saison, qui a semblé durer des années, qui a défilé devant ses yeux et les nôtres. Tous les problèmes de l’OM, tout ce qu’il ne faut plus faire et tout ce qui doit changer pour que la suite ne s’écrive pas dans le même chaos.

Le grand gâchis

Paradoxalement, la saison de Marseille s’est mieux terminée qu’elle n’avait commencée. L’OM a battu Rennes et aucune bagarre n’était à déplorer dans les vestiaires après le coup de sifflet final. C’est déjà ça. Il ne fallait en tout cas pas compter sur Benatia pour venir relativiser la cinquième place et la qualification en Ligue Europa sur le gong. « Évidemment que c’est du gâchis , pestait-il. Si on m’avait fait signer en début d’année pour finir troisième, j’aurais dit non, non et non. On voulait chercher au minimum la deuxième place, on était ambitieux. » Au bout de l’histoire, l’OM n’est ni deuxième, ni troisième, ni quatrième et chacun faisait ses petits calculs pour savoir où étaient les deux points manquants pour le podium et la Ligue des champions (Nice, le Paris FC, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Angers, le choix était cornélien). Ce n’est pas un hasard quand cela se répète et les responsabilités sont toujours partagées dans le foot.…

Par Clément Gavard, au Vélodrome pour SOFOOT.com