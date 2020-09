Médecins et "Sécu" ouvrent une négociation sur fond de dissensions

L'Assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux ont ouvert jeudi après-midi une négociation sur l'organisation des soins, demandée par le ministre de la Santé Olivier Véran, mais à six mois de leurs élections professionnelles, les praticiens réclament avant tout des hausses de tarifs.

Baptême du feu pour le nouveau directeur de l'Assurance maladie, Thomas Fatome, qui a reçu pendant deux heures les cinq syndicats représentatifs des médecins libéraux.

L'ordre du jour était connu depuis plusieurs semaines, puisque M. Véran lui a fixé trois priorités: "Une meilleure organisation territoriale de la santé", la "réponse aux demandes de soins non programmés" et "l'essor de la télésanté".

Mais après le "Ségur de la santé" et ses 14 milliards d'euros de hausses de salaires et d'investissements annoncés en juillet pour l'hôpital, les libéraux attendent d'abord la monnaie de leur pièce.

Avec la chute des dépenses de santé pendant le confinement, "on a économisé 4 milliards sur les soins ambulatoires, le minimum serait d'un récupérer un ou deux", a estimé Philippe Vermesch, président du Syndicat des médecins libéraux (SML), à l'issue de cette première séance de discussion.

Un ordre de grandeur approuvé par Jacques Battistoni, chef de file des généralistes de MG France, pour qui le secteur "souffre d'un sous-investissement chronique" et "si on aboutit à une ou deux centaines de millions, on aura raté la cible".

"On est des parents pauvres de la santé, on attend quelque chose", a confirmé Corinne Le Sauder, présidente de la Fédération des médecins de France (FMF).

Augmentation du prix de la visite à domicile, nouvelles consultations "complexes" liées au Covid, meilleure "valorisation" des gardes en soirée et le weekend... Les syndicats ne manquent pas d'idées pour obtenir "un engagement de la nation du même ordre que l'hôpital", a indiqué Jean-Paul Ortiz, numéro un de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), réclamant pour cela d'"aller au-delà" de la lettre de cadrage "beaucoup trop étroite" de M. Véran.

Une demande entendue par M. Fatome, qui a assuré que ces "lignes directrices" n'avaient "pas vocation à être un cadre rigide et fermé" et que l'Assurance maladie "engagera des moyens à la hauteur des enjeux".

Saluant le "bon climat de dialogue et d'écoute" de ce premier round, il a souhaité "conclure rapidement si possible", quatre autres dates étant d'ores et déjà programmées jusqu'à fin novembre.

Une gageure, tant certains sujets sont conflictuels, comme le "numéro d'appel unique" pour les "soins non programmés", les libéraux défendant leur solution (le 116 117) pour ne pas devenir "les supplétifs du 15 et du Samu", a souligné M. Battistoni.

Pour ne rien arranger, se profilent au printemps 2021 les élections aux unions régionales des professionnels de santé (URPS), propices à la surenchère.

"Plus on se rapprochera de l'échéance, plus on sera dans une logique de campagne électorale", a reconnu M. Fatome, qui doit encore ouvrir la semaine prochaine une deuxième négociation avec toutes les professions de santé, pour "renforcer encore la structuration territoriale des soins", conformément à la feuille de route tracée par M. Véran.