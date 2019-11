Médecin pour poupées, designer Lego... les métiers insolites dans le secteur du jouet

Service après-vente, design... Le secteur du jouet regorge de métiers qui sortent de l'ordinaire. Zoom sur des professions insolites chez trois fabricants qui s'activent à quelques semaines de Noël.« Docteur Sophie » soigne 500 poupées Corolle par anDécoration de la bouche et des joues, montage de la tête, insertion des yeux, piquage des membres... Sophie Marais, chez Corolle depuis 1984, est une pro de l'habillage de poupées. « J'ai connu tous les postes de la chaîne de production, sauf l'implantation des cheveux », raconte la salariée de 52 ans. Son savoir-faire manuel lui a valu, en 1998, une nomination à la tête de la « clinique » de l'entreprise. « Une idée de l'ancienne directrice générale pour prolonger l'attachement énorme envers sa poupée », précise Muriel ­Joron, la directrice marketing.Vêtue d'une blouse blanche telle une urgentiste, « Docteur Sophie » travaille seule dans un atelier de 50 m2 à Langeais (Indre-et-Loire), où se trouve le siège de Corolle qui fabrique ses produits en Chine depuis les années 2000. Elle a besoin d'une heure à une heure et demie pour remettre sur pied un poupon. Aux 35 heures, la smicarde en soigne 500 par an. « Le tissu peut être usé, le corps fatigué par le temps, le bras grignoté par le lapin ou le chien, illustre-t-elle. Je nettoie avec de l'eau et du bicarbonate alimentaire, je change les yeux s'ils sont abîmés... Par contre, les traces de stylo, ça ne s'enlève pas car le vinyle est une matière poreuse qui boit l'encre. »Outre les interventions chirurgicales, « Docteur Sophie » réalise le devis et envoie le colis contenant la poupée réparée ainsi que son carnet de santé dans lequel sont notées les opérations subies et retouches esthétiques.« Mon métier consiste à donner du bonheur aux petites filles, sourit l'employée. Je suis la seule de l'entreprise à recevoir des courriers sympathiques avec des petits dessins. Parfois on ...