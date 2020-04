Mécha Baždarevi? : "Je me suis cousu un masque avec le logo de Sochaux"

Depuis sa maison dans le Doubs où il vient de boucler une marche d'une heure, Mehmed Baždarevi? mène une vie de confiné où les incertitudes sont toujours présentes. Malgré cela, l'entraîneur bosnien tente à sa modeste échelle de rendre son quotidien (et celui des autres) moins difficile à vivre. Entretien avec un ancien meneur de jeu à la vision collective.

"Je me mets à la cuisine aussi, alors que je savais seulement me faire cuire des œufs ! Hier, j'ai fait une blanquette de poulet."

J'y vois un message positif dans le sens où cette décision vient d'un avis médical, et il y a des raisons pour comprendre la poursuite de nos efforts en ce moment. Mais je reste surpris que la France, considérée comme l'un des pays les plus riches et avancés, puisse être en pénurie de masques. Je plains le personnel soignant... Même en Bosnie, nous avons des masques pour protéger nos médecins. Maintenant, il faut que l'on surmonte la situation et pour cela, il faut vraiment rester chez soi le plus possible. Aujourd'hui, cette situation pose plusieurs questions : qu'est-ce qu'il va se passer après ? Comment est-ce qu'on va régler cette situation ? Nous sommes incapables de trouver des réponses. Il faut vivre avec l'incertitude et savoir que dehors, il y a une maladie très dangereuse.C'était difficile d'imaginer une situation comme celle-ci il y a un mois. Avant le confinement, j'avais pu rendre visite à ma famille et quelques déplacements programmés.J'avais un contact en Suisse pour du boulot avant que le confinement soit instauré. À partir de là, j'essaie de me trouver des activités nouvelles. Par exemple, je fais du jardinage avec ma femme. Je me mets à la cuisine aussi, alors que je savais seulement me faire cuire des œufs ! Hier, j'ai fait une blanquette de poulet. Bon, le rendu était vraiment moyen. Niveau football, je continue de travailler mes séances. J'aide les jeunes dont je m'occupe dans la région à garder la forme et s'entraîner aux jonglages. Même les parents des enfants se prennent au jeu, ça fait passer un bon moment. Je garde contact par vidéo avec ma fille, ma famille en Bosnie et la famille de ma femme à Belgrade car c'est important. Mais pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com