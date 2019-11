Mécénat: l'Assemblée vote la baisse de la défiscalisation pour les gros dons des entreprises

L'Assemblée nationale a donné son feu vert vendredi à une réduction de l'avantage fiscal lié au mécénat d'entreprise, dispositif qui doit générer des économies pour l'État mais redouté dans le monde associatif.

Seules 78 entreprises doivent être concernées par cette baisse de la défiscalisation.

Dénoncé comme un "coup de rabot" par les députés de droite et certains élus de la majorité, l'article 50 du projet de budget 2020 réduit de 60% à 40% la défiscalisation pour les dons de plus de 2 millions d'euros.

Parmi les députés LREM opposés à la mesure, Naïma Moutchou a asséné que "jouer sur le curseur fiscal ne changera rien" aux "abus" que le gouvernement veut encadrer: "des abus, il y en a à 60%, il y en aura à 40%, ce qu'il faut, c'est plus de transparence et plus de contrôle".

Le député LFI Éric Coquerel ne juge pas la mesure "satisfaisante". "On ne peut pas appauvrir et assécher les associations" bénéficiant du mécénat sans redistribuer à celles-ci l'argent ainsi "économisé", selon lui.

Christine Pires Beaune (PS) a rappelé que le "dispositif restera le plus généreux qui soit", et pointé un "tollé" à droite "dès qu'il s'agit de niches fiscales" concernant les entreprises.

Les LR Éric Woerth et Brigitte Kuster se sont alarmés de la volonté du gouvernement de s'attaquer à un "système qui marche".

Sarah El Haïry (MoDem) n'a pas souhaité ouvrir "la boîte de Pandore de la hiérarchisation des causes", les dons aux associations d'aides aux plus démunis n'étant pas concernés.

Les députés ont aussi adopté des amendements exonérant les associations fournissant des produits de "première nécessité", comme des meubles ou des protections hygiéniques.

En revanche, pour les TPE-PME, les députés ont adopté un amendement leur permettant de bénéficier de la défiscalisation de leurs dons jusqu'à 20.000 euros, contre 10.000 euros auparavant, un "pas de géant au niveau du mécénat local" selon le secrétaire d'État Gabriel Attal.

Le gouvernement s'est défendu de vouloir s'attaquer au mécénat, affirmant croire "profondément" à celui-ci.

Un rapport de la Cour des Comptes de 2017 avait estimé que le mécénat d'entreprise coûtait à l'État 900 millions d'euros par an. La mesure gouvernementale doit réduire la dépense fiscale de 80 millions d'euros par an.