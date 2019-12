Me Szpiner : « On a volé la justice aux enfants de Sarah Halimi »

La cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction) a conclu à l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, qui a roué de coups puis défenestré Sarah Halimi en 2017, à son domicile parisien. À la lumière des expertises psychiatriques, les magistrats ont fait application de l'article 122-1 du Code pénal, estimant que l'auteur, pris d'une « bouffée délirante aiguë », était atteint d'un « trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement » au moment des faits. Pour Me Francis Szpiner, qui défend la famille de la victime, le débat judiciaire a été « escamoté ». Entretien.Lire aussi FOG ? Meurtre de Sarah Halimi : la honte du 19 décembreLe Point : Que vous inspire cette décision de déclarer Kobili Traoré pénalement irresponsable ?Me Francis Szpiner : Elle m'a mis en colère. Les magistrats de la chambre de l'instruction auraient pu renvoyer M. Traoré devant la cour d'assises et laisser celle-ci se prononcer sur sa responsabilité pénale, à l'issue d'un débat public fouillé, dans lequel auraient pu être entendus les policiers, les voisins, les personnes séquestrées avant le meurtre de Mme Halimi, d'autres experts, M. Traoré lui-même? Au lieu de quoi, nous avons dû nous contenter d'un débat escamoté, mené sur la base de trois expertises sujettes à caution, présentant des divergences manifestes et, pour l'une d'elles au moins, des erreurs grossières. Je vous dis mon sentiment : la justice a...