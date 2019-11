Me Alain Jakubowicz : « Barbie, Touvier, Papon, Lelandais et moi »

« J'espère qu'il arrivera la même chose à tes petits-enfants. » « Allez au diable ! » « Je te souhaite un cancer généralisé »? Des témoignages aussi encourageants que ceux-là, Alain Jakubowicz en a reçu des tombereaux. Surtout depuis qu'il est l'avocat de Nordahl Lelandais. Il préfère en rire : « Les choses s'arrangent : la dernière lettre en date me promettait juste un cancer de la langue », sourit-il dans sa barbe. Classement vertical, bien sûr ! « Je fais une très grande différence entre les couillons qui m'écrivent ces horreurs et ceux qui, en toute bonne foi, y compris parmi mes proches, voire mes très-très proches, me disent : Comment peux-tu ? Pas toi ! Pourquoi ? » Invariablement, il leur répond : « Parce que je suis avocat. Et parce qu'être avocat, c'est défendre. »Quelle mouche judiciaire a-t-elle bien pu le piquer, lui, l'avocat des victimes de Barbie, de Touvier et de Papon ? Aux mêmes, il explique : « La plénitude de ce métier, c'est de pouvoir être du côté des victimes comme celui des accusés. L'avocat, c'est l'auxiliaire de justice sans lequel il ne peut, il ne doit pas y avoir de justice ; c'est le garant de l'État de droit. Je dis à ces gens que je suis pleinement dans mon rôle en défendant un garçon comme Lelandais. Je ne défends pas une cause, bien sûr, mais un homme. »Soudain, il se rembrunit, sa voix s'estompe : « Il y a chez moi quelque chose d'atavique : je ne supporte...