McTominay a eu un problème cardiaque avant le Mondial

Ah ! En conférence de presse ce mardi, Scott McTominay a révélé qu’il avait dû subir un choc électrique au cœur deux jours avant l’entrée en lice de l’Écosse à la Coupe du monde 2026 . « J’ai dû subir une cardioversion électrique deux jours avant le match contre Haïti », a déclaré le capitaine de la Tartan Army. « J’étais à 100 % mais évidemment, quand on est allongé dans un lit d’hôpital deux jours avant le premier match de la Coupe du monde, sur le point d’être endormi, ce n’est pas l’idéal. » Pourtant, McTominay a disputé, malgré son passage à l’hôpital, l’intégralité des trois rencontres de l’Écosse dans la compétition.

Il a été opéré début septembre

Opéré pour corriger « une arythmie (cardiaque) bénigne » , comme l’avait dévoilé le Napoli début septembre, l’ancien joueur des Red Devils a tenu à rassurer tout le monde : « Je vais bien, je me sens beaucoup mieux qu’avant. Je pense que c’était une intervention nécessaire. Il s’agissait d’une intervention relativement simple qui s’est très bien déroulée. » …

TM pour SOFOOT.com