McKinsey: le Sénat revient à la charge avec un amendement au budget

A l'origine d'un rapport et d'une proposition de loi pour mieux encadrer les cabinets de conseil, dont l'Assemblée n'a pas encore été saisie, le Sénat revient à la charge avec un amendement au budget déposé lundi après l'ouverture de deux enquêtes par la justice.

"Le Gouvernement n'a effectué aucune démarche pour inscrire (la proposition de loi du Sénat) à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale", déplore l'amendement déposé par le président de la commission d'enquête du Sénat Arnaud Bazin (LR) et les rapporteures communistes Eliane Assassi et Cécile Cukierman.

Ce texte, qui devrait être débattu le 5 ou le 6 décembre lors du débat sur le budget, reprend la proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat à la mi-octobre, "pour instaurer une véritable transparence sur les prestations de conseil".

"En parallèle, les sénateurs étudient toutes les possibilités pour que leur proposition de loi soit examinée par l'Assemblée nationale, y compris sans l'accord du gouvernement", ont ajouté les signataires dans un communiqué.

Publié le 16 mars, le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, initié par le groupe CRCE à majorité communiste, assurait que les contrats passés entre l'Etat et les cabinets avaient "plus que doublé" entre 2018 et 2021, pour un montant record de plus de 1 milliard d'euros en 2021.

L'opposition avait réclamé dans la foulée l'ouverture d'une enquête sur les liens entre la majorité macroniste et McKinsey.

Le rapport sénatorial pointait aussi un possible montage fiscal des entités françaises de McKinsey, qui leur aurait permis de ne verser aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020.

Deux enquêtes ont été ouvertes par la justice sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022, pour tenter de savoir si celles-ci n'auraient pas indûment bénéficié de financements en retour de contrats publics.