MC Pampille : "Avec Puel, on est passé des colonies de vacances à Koh Lanta"

Le rappeur stéphanois revient avec un deuxième album, Sur le banc de touche, truffé de références footballistiques. Il en profite aussi pour présenter une candidature gag à la mairie de Sainté, et chroniquer la Ligue 1 sur YouTube. Interview.

Ruffier ne fait pas partie du groupe de Sainté pour le derby

"Chanter dans un stade n'est pas si courant, pour un musicien."

Gardien, le nouveau

C'est un clown caricatural stéphanois à l'accent prononcé, un peu naïf et bercé par l'AS Saint-Étienne. Ici, même si tu n'aimes pas le foot, tu es contaminé. Ça fait partie de ta vie, presque malgré toi. J'ai fait une longue pause, après mon premier album sorti en 2011. Là, je reviens avec un deuxième disque,(novembre 2019), pour raconter la gloire d'un ancien qui revient à pas de loup après une grande pause. Dans ces cas-là, on recommence d'abord sur le banc de touche.Mon père m'a emmené à Geoffroy-Guichard quand j'avais sept ou huit ans. Je me souviens d'un ASSE-Laval, une autre fois de Bernard Lama qui jouait sans gant. À la maternelle et en primaire, les instits nous jouaient la chanson de MontyJ'ai commencé à aller au stade sans mes parents vers mes quatorze ans, avec des potes du quartier. J'ai traîné avec des Magic Fans à leur création. Au début, les Green Angels et les Magic étaient ensemble dans le Kop Nord. Je n'étais pas assez assidu pour être un ultra, c'est un vrai métier. J'ai commencé la musique, et les concerts ont lieu le week-end.Perrin, il est du coin. C'est un peu particulier, il y a le parler gaga, pas mal de références, il faut être du coin pour comprendre. Clément était un peu dedans, Janot aussi. Mais je n'ai pas trop de contacts avec le club.