« MBS se voit comme un despote éclairé »

Qui est vraiment le prince tout-puissant d'Arabie saoudite ? Un réformateur, qui a accordé en 2018 aux femmes de son pays le droit de conduire, ou un vulgaire despote, qui a ordonné la même année l'assassinat à la scie du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul ? Voilà l'épineuse question à laquelle tente de répondre Antoine Vitkine dans MBS, prince d'Arabie*, mardi 11 février à 20 h 50 sur France 5, en partenariat avec Le Point. Déjà auteur de documentaires remarqués sur Mouammar Kadhafi, Bachar el-Assad ou Vladimir Poutine, le réalisateur français se penche cette fois sur l'impétueux prince héritier de 35 ans, propulsé en 2017 au sommet du pouvoir par son père, le roi Salmane, 85 ans et malade.Lire aussi Le monde en 2030 ? L'Arabie saoudite peut-elle se réformer ?Aussi ambitieux qu'inexpérimenté, le dauphin n'a pas tardé à dépoussiérer l'atone gérontocratie saoudienne. Pour le meilleur, Mohammed ben Salmane (MBS) est à l'origine du révolutionnaire plan Vision 2030, visant à diversifier l'économie saoudienne pour la sortir de sa dépendance au pétrole. Et pour le pire, MBS a entraîné son pays dans une inextricable guerre au Yémen, et fait embastiller le moindre de ses opposants. Fort d'images inédites et de témoignages de proches, le film d'Antoine Vitkine perce une partie du mystère autour de notre nouveau meilleur allié au Moyen-Orient, parti pour régner longtemps. Un prince à la poigne de...