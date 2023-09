Mbock : « Je savais dès le début que ce serait plus long que la normale »

Griedge Mbock la combattante.

Victime d’une rupture des ligaments croisés, Griedge Mbock a repris la compétition fin août, en amical face à l’Ajax Amsterdam. « C’était un moment attendu depuis de longs mois. J’ai pris beaucoup de plaisir, ce jour-là, car le travail a payé, s’est concrétisé , a confié la Lyonnaise à L’Equipe à quelques heures d’un Trophée des champions qu’elle pourrait démarrer comme titulaire face au PSG. Ce n’était pas un croisé classique, je me suis luxé le genou : je me suis pratiquement tout arraché à l’intérieur. Je savais dès le début que ce serait plus long que la normale. Et le personnel médical qui s’est occupé de ma rééducation a voulu valider les étapes les unes après les autres pour ne prendre aucun risque. »…

TB pour SOFOOT.com