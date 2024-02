information fournie par So Foot • 31/01/2024 à 23:38

Mbia va s'engager avec la Berrichonne

« À fond pour danser le Mbia… »

Sans contrat depuis son départ de Tuzlaspor au printemps 2022, Stéphane Mbia, entre autres champion de France avec l’OM en 2010 et double vainqueur de la Ligue Europa avec Séville (2014, 2015), en a encore dans les cannes. La preuve : selon nos informations, le milieu camerounais de 37 ans va arriver jeudi matin à Châteauroux pour s’engager avec la Berrichonne, actuelle 16 e de National 1, jusqu’à la fin de la saison (plus une en option) et s’offrir un dernier tour de piste.…

MB pour SOFOOT.com