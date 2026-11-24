MBDA assigné en justice pour défaut de "vigilance" quant à Gaza

( AFP / DANIEL KARMANN )

Le fabricant français de missiles MBDA est assigné en justice pour des manquements à son "devoir de vigilance", accusé d'avoir fourni des pièces ayant servi à bombarder Gaza, a-t-on appris lundi auprès des associations ayant lancé la procédure.

L'assignation, révélée par le média La Lettre, a été envoyée le 2 novembre, en vue d'un procès devant la 34e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.

L'action est intentée par les associations Action sécurité éthique républicaines (Aser), Juristes pour le respect du droit international (Jurdi) et Association France-Palestine solidarité (AFPS), ainsi que par la société Conseil gestion & résilience (Cogeres), actionnaire d'Airbus, lui-même actionnaire de MBDA à hauteur de 37,5 %.

Celles-ci reprochent à MBDA d'avoir fourni des voilures déployables (sous le nom commercial DiamondBlack) à l'américain Boeing, le fabricant de la bombe de modèle GBU-39, "massivement employée par l'armée de l'Air israélienne".

Elles dénoncent la négligence du "risque" que la filiale américaine (MBDA Inc.), en vendant ce produit à Boeing, "contribue à des atteintes graves au droit international humanitaire et au droit international des droits de l'Homme".

En juillet 2025, une enquête des médias Disclose, The Guardian et Follow The Money avait montré que "des composants fabriqués par le groupe MBDA équipent des bombes larguées sur des civils dans la bande de Gaza".

L'enquête dénonçait "au moins 24 frappes" aériennes, entre novembre 2023 et mai 2025, ayant "causé la mort de plus de 500 personnes, dont plus d'une centaine d'enfants", en visant des écoles, des camps et une mosquée.

Aucun porte-parole de MBDA n'était joignable lundi.

MBDA, révèle l'assignation, a répondu en avril à une mise en demeure que son devoir de vigilance se limitait "à sa chaîne de valeur amont", et non à l'utilisation de ses produits par ses clients.

La 34e chambre civile ("chambre de la régulation sociale, économique et environnementale"), spécialisée dans le devoir de vigilance, a condamné en juin TotalEnergies à compléter son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour y inclure celles indirectement générées.