Mbappé-Yamal, la rivalité fantôme parfaite

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de Kylian Mbappé et de Lamine Yamal de grands rivaux avant un nouveau Clásico . Mais cette rivalité existe-t-elle vraiment sur le terrain, ou surtout dans les têtes de ceux qui veulent sans cesse rejouer celle entre Messi et Ronaldo ?

Fin 2025, Kylian Mbappé prenait la défense de Lamine Yamal au micro de Movistar+ : « Les gens parlent beaucoup de la vie personnelle de Lamine Yamal, je pense qu’on devrait le laisser tranquille. Sur le plan footballistique, c’est un grand joueur, mais dans la vie, c’est un gamin de 18 ans. À cet âge-là, tout le monde fait des erreurs. » Cette sortie aurait pu passer pour une simple marque de respect entre deux joueurs. Dans le fond, elle raconte quelque chose de plus intéressant.

Le Français sait ce que signifie devenir un phénomène avant même d’avoir fini de grandir. À 18 ans, Mbappé Lottin débarquait au PSG pour 180 millions d’euros. Yamal, lui, avait déjà mis l’Espagne à ses pieds lors de l’Euro 2024, à 17 petits printemps. Le monde du foot a donc devant lui deux trajectoires précoces, deux stars mondiales, et surtout une comparaison qui s’écrit presque toute seule. Presque, justement.…

Par Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com